Дочки, Захур, Камалия в образе Барби: певица показала новый клип

Украинская певица Камалия представила новый клип, по мотивам нашумевшего кино "Барби".
На своей странице в Instagram, певица показала видео, в котором снялась вся ее семья: муж-пакистанский миллионер Мохаммед Захур, а также дети-двойняшки - Арабелла и Мирабелла.
Клип показывает технологический прогресс и современные технология.
На видео - новый клип Камалии:
Отметим, что Камалия не прекращала свою концертную деятельность и пытается поддерживать ВСУ и украинцев.
Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
Ранее также Камалия надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми. "Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она.