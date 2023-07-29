Дочки, Захур, Камалия в образе Барби: певица показала новый клип

Камалия сняла красивый клип вместе со своими родными.

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Камалия показала новый клин в образе Барби / Скриншот YouTube

Украинская певица Камалия представила новый клип, по мотивам нашумевшего кино "Барби".

На своей странице в Instagram, певица показала видео, в котором снялась вся ее семья: муж-пакистанский миллионер Мохаммед Захур, а также дети-двойняшки - Арабелла и Мирабелла.

Клип показывает технологический прогресс и современные технология.

видео дня

На видео - новый клип Камалии:

Отметим, что Камалия не прекращала свою концертную деятельность и пытается поддерживать ВСУ и украинцев.

Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

Ранее также Камалия надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми. "Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она.