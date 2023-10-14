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Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

Алена Кюпели
14 октября 2023, 15:12 обновлено 14 октября, 15:15
Анна Заворотнюк, очевидно, не знает о трендах и о том, что мир давно изменился.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк рекламирует шкуры убитых животных/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Несмотря на то, что во всем мире набирает популярности тренд на отказ от изделий из натурального меха, ведь это является убийством и издевательством над животными, дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, не заморачивается.

На своей странице в Instagram, она показала вылазку на шоппинг (или рекламную интеграцию - авт.) в один из меховых бутиков террористической России. Там Анна Заворотнюк демонстрировала разнообразные изделия, конечно же, из соболя.

Отметим, что обычно на небольшие молодежные куртки и полушубки уходит до 35 убитых животных, на френчи и модели ниже колен – до 45, на манто – до 90. Заворотнюк продемонстрировала изделий минимум на 200 убитых животных.

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Анна Заворотнюк и шкурки животных
Анна Заворотнюк и шкурки животных / Скриншот Instagram

Как известно, когда дело касается пресловутого статуса, то каждая "уважающая себя дама" должна "соответствовать".

Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
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