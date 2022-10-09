Дочь умерла, не выдержали легкие: Киркоров рассказал о своей трагедии

Киркоров рассказал о своей трагедии / скриншот

90-летний музыкант Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, рассказал о трагедии, которая произошла 19 лет назад.

В эфире росТВ он поделился, что у него умерла дочь Ксения почти сразу после рождения. Его жена Людмила решилась родить ребенка после 40 лет, риск был высок, но они оба пошли на это, поскольку очень хотели детей. Увы, но легкие малышки так и не раскрылись, она умерла.

"Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы - София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала", - рассказал Киркоров-старший.

Филипп Киркоров ранее высказывался об этой трагедии, он считает, что отец слишком поздно сообщил ему о появлении сестры, и ее можно было спасти, если бы мачеху транспортировали в Москву. Но она предпочла рожать в маленьком городке, где дочь спасти не удалось.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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