Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ

Рената Литвинова с дочерью Ульяной. Фото spletnik.ru

Один из российских Телеграмм-каналов узнал о том, что дочь российской актрисы Ренаты Литвиновой собирает деньги для того, чтобы помочь украинской армии, которая героически борется с российской армией, убивающих мирных украинцев.

Как сообщил Телеграмм-канал "Не Малахов", актриса Рената Литвинова сейчас живет в Европе, а с ней живет ее дочь Ульяна Добровская. "В Европе Ульяна Добровская живет на деньги своего богатого папы. Родитель девушки - топ-менеджер в крупной российской госкомпании", - сообщает канал.

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Они также сообщили, что девочка донатит на ВСУ. "Очевидно, что Ульяна выступает против специальной военной операции, так как переводит деньги украинской армии. Звездная мама никак не комментирует инициативу своего ребенка и предпочитает хранить молчание по этому поводу", - сообщает российский канал.

Напомним, ранее украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, показала украинца, который перевел в помощь армии огромную сумму.

С 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение на территории Украины, украинцы сплотились и стали помогать друг другу.

В частности, они начали донатить немалые суммы для украинских защитников и переселенцев. К примеру, Олег Крот самостоятельно перевел на помощь ВСУ 60 миллионов долларов и даже не афишировал это.

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