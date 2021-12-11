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Дочь Мадонны в образе звезды фильмов для взрослых из начала 2000-ых шокировала фанатов

11 декабря 2021, 04:22
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Лола Леон немало удивила Сеть смелым выбором лука и рассуждениями о женской сексуальности.

Дочь Мадонны оголила свои прелести для обложки журнала / instagram.com/papermagazine

Дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес 'Лола' Мария Чикконе Леон, много внимания уделяет своей модельной карьере. Однако о ее жизни вне камер фотографов известно крайне мало.

Исправить это решилась сама Лола. Ее пригласили стать лицом новой обложки популярного журнала Paper. По традиции главный герой выпуска дает большое интервью.

Девушка рассуждала на тему женской сексуальности и объективизации внешности в современной культуре: "Будь горячей, но не слишком. Будь девственницей и блудницей одновременно. Люди действительно придают большое значение тому, как выглядят и насколько сексуальны женщины".

Впрочем, самой Леон жаловаться не на что. Модель обладает весьма характерной внешностью и особым шармом, который, похоже, достался ей от матери.

Для обложки журнала Лурдес Леон выбрала весьма необычный образ - одежда, яркий макияж и накладные ногти в стиле начала двухтысячных. Так она позировала в зазывных, развратных позах.

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Лурдес Леон в наряде из двухтысячных / instagram.com/papermagazine

Правда, далеко не все читатели журнала восприняли фотосессию Леон положительно. Некоторым из них показалось, что слова Лолы расходятся с тем, что она демонстрирует на фото, другие сравнивали ее с актрисой из фильмов для взрослых, а третьи и вовсе перепутали ее с мужчиной в парике.

Впрочем, к критике завистников и злопыхателей девушке не привыкать. У нее множество своих поклонников, которые считают, что в красоте и стиле она переросла даже Мадонну.

Некоторые фанаты считают Лолу Леон улучшенной версией Мадонны / instagram.com/papermagazine

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