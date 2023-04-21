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Дочь Кошевого борзо ответила на хейт, вызванный ее хамским поведением

Алена Кюпели
21 апреля 2023, 14:54 обновлено 21 апреля, 15:03
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15-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара продолжает вести себя некрасиво.
Варвара Кошевая попала в скандал в ТикТоке
Варвара Кошевая попала в скандал в ТикТоке / Фото социальные сети

Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, которая попала в некрасивый скандал в социальных сетях, выкатила новую порцию подросткового борзого контента.

В частности, 15-летняя Варвара Кошевая нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ура, подписчики пошли! Спасибо всем СМИ, которые продвигают мой TikTok и Instagram", – написала школьница.

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Дочь Кошевого продолжает
Дочь Кошевого продолжает "шутить" / Instagram

Напомним, ранее Варвара Кошевая попала в скандал в социальных сетях.

В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров. В частности, Кошевая снимала ролики в социальной сети TikTok и накладывала на них музыку российских исполнителей, на что справедливо указали ее подписчики.

Между тем, 15-летняя школьница в достаточно агрессивной и вульгарной манере стала хамить людям, а также пытаться "выплыть" из этой ситуации, но по-своему.

Ранее также стало известно о том, что в одном из выпусков Вечернего Квартала приняли участие дочери Евгения Кошевого – Серафима, и Юрия Ткача – Елизавета. Девушки вышли на сцену вместе с вокалистками Женского Квартала Верой, Лали, Мартой, Элиной.

Главред также писал о том, что недавно Евгений Кошевой поделился информацией о том, как зарабатывают артисты квартала во время войны. Он сообщил, что компания "Квартал" всех своих сотрудников поддерживает и никого не сократила во время войны. Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет.

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