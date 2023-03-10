Жесткие шутки и дети Кошевого и Ткача: каким будет новый "Вечерний Квартал"

Вечерний квартал выйдет с более жестким юмором и с детьми артистов.

Кошевой_дети / Пресс-служба 1+1

11 и 18 марта в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новых благотворительных концертов "Вечернего Квартала".

Как сообщает пресс-служба телеканала, зрителей ожидают не только юмористические миниатюры о войне и реалиях нашего настоящего, но и щемящие музыкальные номера.

Так, студию "Сніданок з 1+1" посетил художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой, чтобы рассказать, чем на этот раз "кварталовцы" будут удивлять.

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Вечерний Квартал / Пресс-служба 1+1

"Некоторые номера в новых концертах будут несколько жестче, чем другие. Например, Пригожин будет стоять на коленях и два зека будут над ним издеваться. К нам вернется Николай Тищенко с дипломатической миссии из Тайланда, будет Борис Джонсон, которого его жена Керри не пускает в Украину, ревнует и проверяет телефон", – поделился Евгений.

Также среди музыкальных номеров зрители увидят выступления хитмейкера MONATIK, выпускницы "Голоса страны" Kola в дуэте из MamaRika, а также – Златы Огневич, ROXOLANA, FIINKA, CHEEV, группы PROBASS HARDI.

Кроме того, в одном из номеров примут участие дочери Евгения Кошевого – Серафима, и Юрия Ткача – Елизавета. Девушки вышли на сцену вместе с вокалистками Женского Квартала Верой, Лали, Мартой, Элиной.

"Номер получился очень трогательным. Я думаю, что даже мужчинам, сидевшим в зале, во время исполнения этой песни было сложно сдержать слезы", - прокомментировал Кошевой дебют дочери в новом концерте "Квартала".

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