Добронравов отказался сниматься в новом "российском" сезоне "Сватов"

Сваты - украинский продукт, который вряд ли будет иметь былую популярность/ 1+1

В украинском сериале "Сваты", который несколько лет выходил с участием украинских и российских актеров, и которому объявили неожиданное продолжение в россии, отказался сниматься российский актер Федор Добронравов.

Как пишет Solenka.info, исполнитель роли Ивана Бутько, который, к слову, недавно поддержал российских солдатов-убийц, оказалось устал от своей роли.

Ему не нравится, что поклонники ассоциируют его только с этим героем. Учитывая, что персонаж создавали специально под Добронравова, представить в роли Ивана Будько кого-то иного вряд ли возможно.

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Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал заявила, что несмотря на то, что в сериале играли российские и украинские, "Сваты" являются исключительно украинским продуктом.

На вопрос от поклонников, что она думает про новость о том, что в России планируют продолжить съемки Сватов, актриса выразилась весьма категорично. "Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали одно: создатели сериала Сваты – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они себе придумали... Я не знаю", - заявила Кошмал, намекая на неправдивость сплетен о продолжении сериала.