"Доброе" утро": авто звезды "Женского квартала" попало в ДТП

Екатерина Никитина / instagram.com

Машина актрисы и участницы юмористического шоу "Женский квартал" Екатерина Никитина угодила в ДТП. В Киеве в багажник ее автомобиля врезалось другое транспортное средство.

Об этом актриса сообщила на своей Instagram-странице. Отметим, что все произошло, когда Екатерина была не в машине, а мирно спала дома. Когда девушка утром вышла к авто, то ее ждал неприятный сюрприз.

"Просыпаешься, идешь к машине, а тут тебе "доброе утро". Теперь все утро заполнять бумажки", - написала Никитина.

Однако мужчина, который въехал в ее авто, не скрылся с места происшествия, а, наоборот, все сделал по закону.

"Володя накосячил, все оформил и не слинял. Мир не без добрых людей. Благодарна, что не оставил все так", − подытожила актриса.

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Напомним, ранее коллектив "Женского квартала" дал благотворительные концерты на Востоке в зоне АТО. Артисты посетили пять городов: Мариуполь, Авдеевка, Бахмут, Краматорск и Северодонецк.

Также они посетили пограничников, спецназ и бойцов сил специальных операций - с неформальными встречами для поддержания боевого духа защитников.