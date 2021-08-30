Женский квартал в АТО: проехали 2800 километров для 10 концертов

Женский Квартал в АТО / пресс-служба

24 августа Украина праздновала 30 лет Независимости. В эти праздничные дни для Украины Женский Квартал дал благотворительные концерты на Востоке в зоне АТО. Артисты посетили пять городов: Мариуполь, Авдеевка, Бахмут, Краматорск и Северодонецк. Также заезжали в части к пограничникам, спецназу и к бойцам сил специальных операций с неформальными встречами для поддержания боевого духа защитников.

23 августа, в День Государственного флага, актеры выступили в Мариуполе. День Независимости вместе с бойцами Женский Квартал встретил в Авдеевке. Спустя два дня после этого город снова обстреляли оккупационные войска.

"Мы чувствуем огромную гордость и ответственность, что в особенные для Украины дни мы были на Востоке вместе с военными. Именно благодаря им мы можем дарить радость и чувствовать независимость.Читайте такжеЗвезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

Женский Квартал в АТО / пресс-служба

Это первый большой выезд для Женского Квартала. Девочки очень переживали. Но кроме того, что они очень красивые, они невероятно смелые и сильные. За пять дней дали 10 концертов. Когда мы ездили в части, все военные были не только зрителями, но и участниками концертов – импровизировали, подпевали и танцевали вместе с нами.

Женский Квартал в АТО / пресс-служба

Женский Квартал в АТО - автомобиль от команды / пресс-служба

Кроме того, для нужд военных в зону ООС был отправлен еще один автомобиль от Женского Квартала, который стал крепкой точкой нашего благотворительного тура", - прокомментировал художественный руководитель Женского Квартала Александр Пикалов.

Концерты благотворительного тура состоялись для военных, врачей, волонтеров, семей погибших и пропавших, а также незащищенных категорий граждан.

Всего актрисы Женского Квартала проехали 2800 км по Восточной Украине и дали 10 концертов (5 запланированных по городам и еще 5 специальных концертов в воинских частях). Концерт в Северодонецке состоялся на Ледовой арене и собрал 3700 зрителей и стал самым масштабным в туре