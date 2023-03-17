"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуру

Украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина решилась показать результаты работы наж собой на своей странице в Instagram.
"Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.
По словам Мишиной, сложно поверить в то, что она когда-то могла выглядеть "так". Она также добавляет, что это началось четыре месяца назад, когда она поняла, что вообще не может смотреть на себя в зеркало. "Моя женственность была просто расплющена", - говорит она.
Актриса добавляет, что после тяжелого эмоционального состояния, связанного с ее личной жизнью, она поняла, что потерялась и что находится на каком-то дне.
Мишина добавляет, что она уже не верила в себя и даже думала о том, чтобы принять себя такой, как она есть.
Между тем, ей удалось взять себя в руки и привести в идеальную форму. Актриса также добавляет, что ей удалось полностью перестроить свое пищевое поведение и теперь у нее нет дней, когда она кушает вредную еду.
Напомним, ранее молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова показала себя без одежды.
Так, Катерина устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.
Кроме того, ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.
52-летняя модель выложила сильно отредактированное фото на своей странице в Instagram. При этом оригинальная версия фото сильно отличалась от версии Кэмпбелл.
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