Наоми Кэмпбелл жестко раскритиковали за фотошоп

Модель Наоми Кэмпбелл отредактировала и без того роскошное фото.

Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.

Так, по информации Page Six, 52-летняя модель выложила сильно отредактированное фото на своей странице в Instagram. При этом оригинальная версия фото сильно отличалась от версии Кэмпбелл.

"Спасибо моей команде за этот последний рывок в Лос-Анджелес", — подписала Кэмпбелл карусель фотографий, сделанных ночью, с одним конкретным изображением, которое выделяется.

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Первая фотография оказалась сильно отретушированной, голова и нос Кэмпбелл выглядели намного меньше и непропорциональны остальной части ее тела.

Наоми Кэмпбэлл / Instagram

"Хотя модель известна своей потрясающей структурой костей, ее челюсть на отредактированном фото оказалась более острой и слегка искривленной возле подбородка. Мало того, кожа Кэмпбелл также разгладилась и осветлилась", - написало издание.

Оригинал фотографии можно посмотреть тут.

Отметим, что изображение застало многих поклонников врасплох, поскольку они умоляли модель опубликовать оригинальные изображения и "нормализовать старение".

Напомним, в мае 2021 года Кэмпбелл сообщила, что стала мамой - это был, пожалуй ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни. Даже близкое окружение не знало, что она готовится к появлению на свет ребенка.

Наоми Кэмпбелл приняла участие в модном ивенте Emerge Fashion Gala в Катаре, который был посвящен творчеству начинающих дизайнеров. Тщательно поработав своими роскошными ножками на подиуме, "черная пантера" мира фэшн отправилась в развеселой компании друзей отдыхать на тропические пляжи Мальдив.

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