"Для нас танцует Тина Канделаки": Собчак сняла на видео танец живота

Журналистка Ксения Собчак выложила в сеть танца живота в откровенном наряде.
Российская журналистка Ксения Собчак, которая считается "легкой пропагандой" и недавно прокомментировала то, как живет Светлана Лобода, продолжает шутить.
На этот раз, на своей странице в Instagram, она опубликовала видео, где женщина танцует танец живота в откровенном наряде.
"Для нас танцует Тина Канделаки", - подписала она свой пост в сториз.
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Не совсем понятно, имела ли ввиду Собчак внешнюю схожесть "путинистки" Канделаки с танцующей девушкой, либо снова неудачно пошутило - неизвестно.
Напомним, ранее Собчак отличилась некрасивой шуткой в адрес слепой российской певицы Дианы Гурцкой.
Автор: Алена Кюпельская