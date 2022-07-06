"Для нас танцует Тина Канделаки": Собчак сняла на видео танец живота

Ксения Собчак продолжает шутить/ instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, которая считается "легкой пропагандой" и недавно прокомментировала то, как живет Светлана Лобода, продолжает шутить.

На этот раз, на своей странице в Instagram, она опубликовала видео, где женщина танцует танец живота в откровенном наряде.

"Для нас танцует Тина Канделаки", - подписала она свой пост в сториз.

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Не совсем понятно, имела ли ввиду Собчак внешнюю схожесть "путинистки" Канделаки с танцующей девушкой, либо снова неудачно пошутило - неизвестно.

Напомним, ранее Собчак отличилась некрасивой шуткой в адрес слепой российской певицы Дианы Гурцкой.