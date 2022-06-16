Собчак опозорилась отвратительной шуткой о слепой певице

Ксения Собчак искрометно шутит / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, которая считается "легкой пропагандой" и недавно прокомментировала то, как живет Светлана Лобода, неудачно пошутила.

На своей странице "Кровавая барыня" в социальной сети Телеграмм, Собчак выложила фотографию с экономического форума, который сейчас проходит в россии, а также изображенную на фото слепую российскую певицу Диану Гурцкую.

"Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды", - пошутила Собчак.

Позже, журналистка оправдалась за свой пост и "иронию". Якобы, певица сама задала такой тон и не прочь посмеяться над своей инвалидностью

Напомним, ранее украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, высказался о Ксении Собчак и Юрие Дуде. Отвечая на вопрос телеведущего Славы Демина, являются ли Собчак и Дудь оппозиционными журналистами, Суханов сказал. "Нет. [калл - неценз.]. Я не верю им". По его мнению, журналистка Ксения Собчак, как и ее коллега Юрий Дудь – инструменты российской пропаганды.