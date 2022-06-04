"Умеет жить красиво": Собчак успокоила россиян, которые беспокоятся за Лободу

Телеведущая призвала не переживать за Лободу.
Российские фанаты Светланы Лободы все никак не могут пережить, что певица стала на сторону Украины в жестокой войне против россии.
Так, им все время кажется, что Светлана Лобода, которая недавно презентовала новую песню и клип, выглядит похудевшей и изможденной, как и должен выглядеть человек, в стране которого идет война и гибнут невинные люди.
На Светлану обратила внимание и журналистка Ксения Собчак. Она призвала россиян не переживать из-за якобы окончания красивой жизни певицы Светланы Лободы.
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Журналистка припомнила небольшой эпизод их встречи, красноречиво говорящий о хватке и умении приспосабливаться к любым обстоятельствам.
"Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было", — выдала манеры звезды Собчак.
Напомним, российский концертный директор Леонид Дзюник, как и другие российские продюсеры все никак не может успокоиться из-за отъезда украинских звезд. А еще больше их "разрывает" от того, что некоторые украинские артистки поддержали свою страну в войне, которую развязала россия.