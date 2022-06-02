Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

Светлана Лобода активно помогает украинцам/ instagram.com/lobodaofficial/

Российский концертный директор Леонид Дзюник, как и другие российские продюсеры все никак не может успокоиться из-за отъезда украинских звезд. А еще больше их "разрывает" от того, что некоторые украинские артистки поддержали свою страну в войне, которую развязала россия.

Так, по словам продюсера Леонида, Светлана Лобода получала по 75 тысяч евро за одно свое выступление в россии и теперь якобы "осталась не у дел".

Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей (12 500 долларов США)", — говорит Дзюник.

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По его словам, после этого она еще смеет оскорблять россию. "Оскорблять россию" в данном случае имеется ввиду, становиться на сторону Украины в жестокой кровопролитной войне, которую развязала россия.

Напомним, ранее украинской певице Вере Брежневой, которая активно помогает с гуманитарными грузами украинцам заявили, что ей стоит "вернуть России свои заработанные миллионы евро, и только потом уже так агрессивно критиковать страну".

Так считает продюсер из россии Олеся Сазыкина. Ей не дают покоя огромные заработки певицы, которые та начала получать вскоре после участия в музыкальной группе "ВИА-гра" и начала своих сольных выступлений