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Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

16 января 2023, 12:56
Кароль не смогла оставить без внимания несдержанность коллеги в выражениях.
Кристина Соловий, Тина Кароль
Тина Кароль отреагировала на критику ее творчества от Кристины Соловий / instagram.com/soloviyka, instagram.com/tina_karol

Украинская певица и участница проекта Голос країни ( в команде Святослава Вакарчука) Кристина Соловий дала интервью для одного из украинских подкастов, в котором нелестно обозвалась о творчестве другой украинской артистки - Тины Кароль.

По мнению Соловий, вклад Тины в укроиноязычную музыку и женскую украинскую поп-сцену крайне невелик, ведь ее творчество ориентировано на российскую аудиторию. Она даже противопоставила Кароль Ани Лорак, дескать даже у предательницы была пара знаковых альбомов "для своих".

Провокационное заявление коллеги по сцене Тина не оставила незамеченным, и на своей странице в Instagram записала ответ для Соловий.

Кароль опубликовала фрагмент интервью певицы с саркастической подписью: "Все будет хорошо", и смеющимся до слез эмодзи.

Похоже, невысокая оценка ее творчества от Кристины Соловий ее ничуть не смущает. Кароль давно на сцене, и уже научилась справляться с хейтом в свою сторону. Однако и оставить подобное без комментариев деятельна натура артистки не позволила.

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий
Тина Кароль отреагировала на критику ее творчества от Кристины Соловий / instagram.com/tina_karol

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

Другие новости:

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