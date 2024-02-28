Танцовщица Санта Димопулос сообщила, что ложится на операцию.

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Санта Димопулос / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос, которая недавно отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию,теперь ложится на операцию.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, она выехала из ОАЭ, где сейчас проживает со своей семьей и отправилась на операцию по ушиванию диастаза (расхождение брюшных мышц).

По ее словам, ее дочь София родилась весом более 4 килограмм и на 42 неделе беременности. По мнению Димопулос, эта операция поможет улучшить внешний вид живота и предупредить возможные осложнения.

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Санта Димопулос поехала убирать диастаз / Скриншот Instagram/santadimopulos

Димопулос также показала то, как выглядит ее послеоперационная палата.

Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниила она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Однако она мало раскрывает подробности своего медицинского путешествия, не афишируя в том числе, где она собирается сделать операцию.

Санта Димопулос показала, где будет восстанавливаться после операции / Скриншот Instagrtam/santadimopulos

Напомним, ранее Димопулос, которая уже много месяцев молчит о войне и обстрелах Россией мирных украинских городов, а также живет в излюбленном россиянами ОАЭ, опубликовала сториз с россиянином и написала, что теперь она может видеть "альтернативную" реальность.

Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

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