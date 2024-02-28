Санта Димопулос сообщила, что ложится на операцию

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос, которая недавно отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию,теперь ложится на операцию.
Как рассказала она на своей странице в Instagram, она выехала из ОАЭ, где сейчас проживает со своей семьей и отправилась на операцию по ушиванию диастаза (расхождение брюшных мышц).
По ее словам, ее дочь София родилась весом более 4 килограмм и на 42 неделе беременности. По мнению Димопулос, эта операция поможет улучшить внешний вид живота и предупредить возможные осложнения.
Димопулос также показала то, как выглядит ее послеоперационная палата.
Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниила она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Однако она мало раскрывает подробности своего медицинского путешествия, не афишируя в том числе, где она собирается сделать операцию.
Напомним, ранее Димопулос, которая уже много месяцев молчит о войне и обстрелах Россией мирных украинских городов, а также живет в излюбленном россиянами ОАЭ, опубликовала сториз с россиянином и написала, что теперь она может видеть "альтернативную" реальность.
Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.
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