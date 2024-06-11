Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Слухи о романе российского диктатора Владимира Путина, который развязал страшную кровавую войну в Украине, с пропагандисткой Екатериной Музулиной ходят уже давно. Сейчас появилась информация, что их отношения подошли к концу.
Как сообщает росСМИ "Кремлевская табакерка", элиты Кремля активно обсуждают расставание диктатора и его пассии.
"Говорят, Владимир Владимирович бросил ее. Причин много, одна из них – нехорошая болезнь Мизулиной. Настолько нехорошая, что называть ее я не буду. Все и так понятно", - заявил источник.
Также источник издания отметил, что ходят разговоры и о примирении диктатора с Алиной Кабаевой, и сейчас у них "все хорошо". Но еще один источник опроверг такую новость.
"Думаю, нам не стоит хоронить отношения этой пары. Да, Владимир Владимирович давно не общался лично с Екатериной Михайловной – занятость, СВО, проблемы в экономике, сами понимаете, сколько у него работы. Плюс президент был неприятно удивлен видео с собакой по кличке Вова. Но при этом буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович послал Мизулиной шикарный букет цветов. Так что не верьте слухам", - отметил собеседник.
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
Любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости
Отметим, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.
А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
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