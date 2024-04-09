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Любовница Путина просит вернуть его сетевой ресторан

Алена Кюпели
9 апреля 2024, 23:40
Любвница Путина Мизулина просит диктатора вернуть Макдональдс, чтобы "достучаться до молодежи".
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина просит вернуть Макдональдс/ коллаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina

Вероятная новая любовница диктатора Путина Екатерина Мизулина, которая в восторге от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего фюрера вернуть в РФ сетевые рестораны - Макдональдс.

По данным пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Мизулина обратилась к президенту во время личного общения в конце прошлой недели.

"Для моих соцсетей и вообще для эффективности моей работы, для влияния на молодежь было бы полезно делать видео и селфи из этого ресторана. Не из "Вкусно – и точка" же мне их делать", - сказала она Путину.

видео дня

Сообщается, что просьба якобы удивила диктатора, но "он поручит экономистам и дипломатам поработать над этим вопросом".

Источники в Кремле утверждают, что возвращением McDonald’s в санкционную Россию могут заняться Лавров либо кто-то из его заместителей.

Если же миссия будет провалена, Путин пообещал Мизулиной построить аналог McDonald’s в своей резиденции в Ново-Огарево. Причем такой, что "вряд ли кто-то отличит его от оригинала".

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

"Путин сразу предложил Мизулиной открыть такой эксклюзивный ресторан, но она против. Утверждает, что "хочет аутентичности, и чтобы все было правильно", - пишут пропагандисты.

Напомним, ранее новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина спела песню Хлывнюка перед курсантами командного училища. По информации пропагандистских росСМИ, Путин лично разрешил ей это сделать.

А также Екатерина Мизулина пожаловалась террористу Путину на свое прозвище "Барби" и попросила диктатора "что-то с этим сделать".

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