Любовница Путина просит вернуть его сетевой ресторан

Вероятная новая любовница диктатора Путина Екатерина Мизулина, которая в восторге от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего фюрера вернуть в РФ сетевые рестораны - Макдональдс.
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Мизулина обратилась к президенту во время личного общения в конце прошлой недели.
"Для моих соцсетей и вообще для эффективности моей работы, для влияния на молодежь было бы полезно делать видео и селфи из этого ресторана. Не из "Вкусно – и точка" же мне их делать", - сказала она Путину.
Сообщается, что просьба якобы удивила диктатора, но "он поручит экономистам и дипломатам поработать над этим вопросом".
Источники в Кремле утверждают, что возвращением McDonald’s в санкционную Россию могут заняться Лавров либо кто-то из его заместителей.
Если же миссия будет провалена, Путин пообещал Мизулиной построить аналог McDonald’s в своей резиденции в Ново-Огарево. Причем такой, что "вряд ли кто-то отличит его от оригинала".
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
"Путин сразу предложил Мизулиной открыть такой эксклюзивный ресторан, но она против. Утверждает, что "хочет аутентичности, и чтобы все было правильно", - пишут пропагандисты.
Напомним, ранее новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина спела песню Хлывнюка перед курсантами командного училища. По информации пропагандистских росСМИ, Путин лично разрешил ей это сделать.
А также Екатерина Мизулина пожаловалась террористу Путину на свое прозвище "Барби" и попросила диктатора "что-то с этим сделать".
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