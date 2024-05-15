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Дэвид Бекхэм показал своего петуха и курочек

Дмитрий Видоменко
15 мая 2024, 02:00
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Экс-футболист коммерсант Дэвид Бекхэм в качестве развлечения и забавы уже давно держит множество кур на ферме стоимостью 6 млн фунтов стерлингов.
Бекхэм
Дэвид Бекхэм уже несколько лет занимается фермой / коллаж Главред, фото

49-летний легендарный английский экс-футболист и коммерсант Дэвид Бекхэм в последние годы ощутил сильную тягу к сельской жизни и регулярно хвастается своей фермой в глуши. Теперь он показал, как выпускает своих петуха и кур для фолловеров в Instagram.

"Доброе утро", — кратко подписал видео бывший спортсмен.

В ролике Бекхэм в белоснежной рубахе навыпуск идет гоголем по двору своей фермы, а петух и куры футболиста забавно бегут за хозяином. В это время он повторял "Привет" и улыбался фолловерам на камеру.

видео дня

"Впервые в жизни я хотела бы быть курицей", "Даже ваши цыплята красивые", "Интересно, знают ли цыплята, что они на самом деле преследуют Дэвида Бекхэма", — весело прореагировали на видео его фанаты.

Кто такой Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Семья Бекхэм - последние новости

Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма вышла в свет в экстравагантном пиджаке, за что в которой раз нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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