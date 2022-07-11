Дети Мэрайи Кэрри сцепились на подиуме

Мэрайя Кэрри показала своих детей/ Instagram

Дети Мэрайи Кэри - Мароккан Скотт и Монро Кэннон подрались на подиуме.

Соответствующим видео мировая звезда и обладательница уникального голоса, которая недавно едва ли могла выйти на сцену, поделилась на страницах в Instagram.

"Ни один ребенок не пострадал", - подписала она видео, отметив, что данный ролик простая шутка. К слову, комментаторы пришли в восторг от такого сюжета, когда дети-модели выходят на подиум, а потом в шутку начинают драться.

Отметим, ранее певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto.

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Во время песни рэпперши, Мерайя Кэрри вышла на сцену, чтобы исполнить песню. Она практически не могла двигаться и едва ли могла ходить.