Вывели под руку: располневшая Мэрайя Кэрри появилась на концерте

Мэрайя Кэри вышла на сцену/ https://www.instagram.com/mariahcarey

Американская певица, автор песен и продюсер Мэрайя Кэрри появилась на публике.

Певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto.

Соответствующее видео появилось на странице в Instagram певицы.

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Во время песни рэпперши, Мерайя Кэрри вышла на сцену, чтобы исполнить песню. Она практически не могла двигаться и едва ли могла ходить.

Во время песни она не двигалась, а стояла. Более того, чтобы выйти на эту сцену ей понадобилась помощь танцора. По лицу певицы видно, что она набрала вес. А сложности с передвижением, возможно, связаны с высокими каблуками или затянутым корсетом.

Напомним, ранее сценарист и продюсер Оксана Байрак, которая назвала россиян "братским народом", а виновниками войны называла украинцев, опубликовала в Instagram, как она переживает воздушную тревогу в Украине.