Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

Оксана Байрак пилит селфи во время воздушных тревог/ скриншот, pixabay

Сценарист и продюсер Оксана Байрак, которая назвала россиян "братским народом", а виновниками войны называла украинцев, опубликовала в Instagram, как она переживает воздушную тревогу в Украине.

Байрак сфотографировала себя в лифте, цветущую и, судя по всему, не сильно взволнованную.

"Она была недурна собой, даже спускаясь в бомбоубежище. И возвращаясь. Домой. Какие-то ярмарки краски. Честное слово", - залюбовалась Байрак собой.

Она также опубликовала карту воздушных тревог.

Отметим, что ранее в интервью журналистке Алине Доротюк Денисенко рассказала, что в первые дни вторжения российских оккупантов написала Байрак, но та заблокировала ее.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству. Я не знаю, как это назвать по-другому. И ничего не изменилось. Это пуленепробиваемые люди. Однако сейчас уже понемногу в России "раскрываться карты" и многие начинают что-то понимать", - призналась актриса.