Дети Киркорова срочно покинули Россию и поселились в другой стране

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы выехали из террористической России и поселились в другой стране.

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Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Куда отправилась дочь Киркорова

Куда делся ее брат Мартин

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, снимает странные видео-пародии на своего отца и в целом вызывает недоумение своим поведением, выехала из террористической России.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, дочь Киркорова отправилась в такую ненавистную страну России - США. Девочка поделилась фото с американским флагом и сделала подпись о том, что она теперь настоящая "American girl".

видео дня

Дочь Киркорова и ее вечно недовольное лицо / Фото Звездач

Рядом с ней находится также ее младший брат - Мартин. Скорее всего, дети отправились на каникулы или на очередную учебу. После того, как они не смогли остаться в Дубае и продолжать учится в частной школе из-за поведения, детей Киркорова вернули в Россию. И вот теперь дети отца-путиниста отправились в США.

Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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