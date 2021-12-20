Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

Maruv опубликовала свежие фото с мужем Александром Корсуном / Instagram

Эпатажная артистка Maruv поделилась с поклонниками провокационной фотосессией со своим мужем Александром и произвела фурор в Сети.

Черно-белые кадры Анна Корсун (настоящее имя Maruv) опубликовала в своем Instagram.

Певица надела белый комбидресс, сапоги на шнуровке и куртку- косуху. Александр был в кожаной куртке и черных брюках.На фото супруги дерзко позируют на мотоцикле. Также парочка показала страсть, лежа на двухколесном.

"Я и мой муж", – коротко прокомментировала публикацию Аня.

Maruv с мужем в дерзкой фотосессии / Фото instagram.com/maruvofficial

Фото instagram.com/maruvofficial

Поклонники певицы засыпали ее восторженными комментариями,

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"Божечки! Какие же роскошные! Какие космические! Просто невероятные! Обожаем"

"Хорошо, что ты написала, что это твой хазбенд, а то я уже подумала, что это какой-то Эдди Мерфи тебя увозит"

"Очень красивая пара"

Как сообщал Главред, ранее Maruv выпустила новый клип на песню On My Skin. Внимание поклонников певицы привлек финал сюжета клипа, так как в конце она начала имитировать секс с супругом и своим PR-менеджером - Александром Корсуном.

К слову, артистка неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым?".

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