Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

Анна Корсун и ее супруг Александр позировали, лежа на двухколесном. Парочка произвела фурор в Сети.
Эпатажная артистка Maruv поделилась с поклонниками провокационной фотосессией со своим мужем Александром и произвела фурор в Сети.
Черно-белые кадры Анна Корсун (настоящее имя Maruv) опубликовала в своем Instagram.
Певица надела белый комбидресс, сапоги на шнуровке и куртку- косуху. Александр был в кожаной куртке и черных брюках.На фото супруги дерзко позируют на мотоцикле. Также парочка показала страсть, лежа на двухколесном.
"Я и мой муж", – коротко прокомментировала публикацию Аня.
Поклонники певицы засыпали ее восторженными комментариями,
"Божечки! Какие же роскошные! Какие космические! Просто невероятные! Обожаем"
"Хорошо, что ты написала, что это твой хазбенд, а то я уже подумала, что это какой-то Эдди Мерфи тебя увозит"
"Очень красивая пара"
Как сообщал Главред, ранее Maruv выпустила новый клип на песню On My Skin. Внимание поклонников певицы привлек финал сюжета клипа, так как в конце она начала имитировать секс с супругом и своим PR-менеджером - Александром Корсуном.
К слову, артистка неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым?".
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