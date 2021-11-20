MARUV с нашлепками на сосках приласкала себя на камеру

MARUV поддразнила поклонников горячим кадром / instagram.com/maruvofficial

Роль эпатажной доминатрикс с вечеринки для взрослых для певицы MARUV - повседневная рабочая одежда.

Однако порой создается впечатление что и сама Анна Корсун (настоящее имя певицы) не замечает, где кончается она, и начинается ее сценическое альтер-эго.

Один из моментов этой сложной дифференциации попал на фото со съемок нового клипа MARUV - Put Your Hands Up.

Во время репетиции танца артистка, одетая в прозрачный корсет и наклейки на сосках, настолько увлеклась процессом, что начала ласкать свою грудь. При этом голова MARUV томно запрокинута назад.

Поклонники в восторге от новой песни, клипа, и кадров с бэкстейджа. Их общее настроение можно резюмировать одним комментарием: "Ну как в мире, где уже ничем не удивить, (можно так - прим. редактора) удивлять?!"

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Музыка захватила MARUV целиком / instagram.com/maruvofficial

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