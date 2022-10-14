Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star

Пылко любящая террористическую Россию украинская певица Наталья Королева, назвала свое творчество "терапией". 49-летняя певица не просто не поддержала свою родину в жестоком противостоянии России, а и продолжает своими низкопробными песнями развлекать российских любителей дешевой попсы.

Как сообщают росСМИ, артистка добавила, что не будет хранить молчание и отказываться от концертов по примеру еще одной любительницы терроризма Валерии. Королева самонадеянно уверена, что на нее "возложена особая миссия" – терапевтическая, и она планирует осуществить ее с помощью гастрольного тура по России.

Королева наивно полагает, что может поддержать своих зрителей. "Прислушавшись к зову сердца в такое непростое время она понимает, что может выполнить терапевтическую миссию и распространить самые чистые и светлые чувства", - пишут пропагандисты.

Напомним, ранее украинка Наталья Королева может лишиться своего бизнеса и источника дохода в Москве.

По информации российских СМИ, пылко любящая россию Королева, которая на 9 мая прыгала в пилотке от радости вместе со своим мужем-стриптизером, получила повестку в суд.

Оказалось, что здание, в котором у певицы был салон красоты в московском жилом комплексе "Воробьевы горы", требуют признать самовольной постройкой.