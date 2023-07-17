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"Демонтаж с кувалдами": Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник

Анна Подгорная
17 июля 2023, 19:18 обновлено 17 июля, 19:18
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Во время прощания со своей холостой жизнью Миша Кацурин с друзьями занялся общественно полезным делом.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Миша Кацурин рассказал, каким был его мальчишник перед свадьбой с Надей Дорофеевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Меньше недели назад в украинской светской тусовке появилась новая семья - Надя Дорофеева и Миша Кацурин объявили о своей женитьбе. И хоть на самом деле свадьба состоялась чуть раньше, молодожены успели насладится всеми свадебными традициями без посторонних глаз.

К примеру, у жениха был настоящий мальчишник. Правда, друзья Кацурина подошли к организации вечеринки нестандартно, и использовали возможность собраться мужским коллективом на полную катушку.

На своей странице в Instagram Миша рассказал, что с легкой руки своих товарищей вместо обычного вечера с выпивкой они отправились в Черниговскую область, где, в рамках благотворительной инициативы, помогли демонтировать уничтоженный оккупантами дом, чтобы на его месте позже построили новый.

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"Мальчишник" уже не тот. Он стал лучше. Удивительный тренд этой войны – извлекать пользу из любого события, и сюрприз, который сделали мне друзья – хороший пример. … Вместо алкоголя был Шу Пуэр. Вместо наркотиков – плов. Вместо танцев – демонтаж с кувалдами. Вместо стриптиза – управление экскаватором (кайфа, кстати, значительно больше). Люди, спасибо, что превратили свои дни рождения, бизнесы и вообще все, что можно и нельзя в инструменты для помощи стране!" - поделился впечатлениями Миша Кацурин.

Также он отметил, что без деструктивных последствий, как на любом мальчишнике, не обошлось - один из его друзей так увлекся размахиванием кувалдой, что пробил гвоздем пятку. Впрочем, и с этим ранением быстро справились.

Ранее украинский певец и волонтер Владимир Дантес прокомментировал новое замужество своей бывшей жены, певицы Нади Дорофеевой, и рассказал, получил ли приглашение на свадьбу.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

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