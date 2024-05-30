Де Ниро публично назвал Трампа клоуном: экс-президент США огрызнулся в ответ

Между всемирно известным американским актером Робертом Де Ниро и бывшим президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный скандал.

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Роберт Де Ниро поругался с Трампом: что произошло / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Между легендой мирового кино, актером Робертом Де Ниро и скандальным бывшим президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный скандал. ‒80-летний артист назвал того "клоуном", когда в Нью-Йорке проходило судебное заседание по делу экс-хозяина Белого дома, сообщает портал NewsWeek.

"Я люблю этот город. Я не хочу его разрушать. Дональд Трамп хочет уничтожить не только город, но и страну, а в конце концов он может уничтожить весь мир. Трампу не место в моем городе. Мы, ньюйоркцы, терпели его, когда он был только очередным жадным барыгой, маскирующимся под большую шишку. Лицемерный плейбой, прокладывающий себе путь в таблоиды. Клоун!", – сказал Де Ниро.

Трамп, как ему свойственно, мгновенно обиделся и написав "ехидный" пост в Truth Social – собственной соцсети. И не забыл пнуть своего оппонента ‒ нынешнего президента США Джо Байдена.

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"Я никогда не знал, насколько маленьким, как умственно, так и физически, был взбалмошен бывший актер Роберт Де Ниро. Роберт, чьи фильмы, артистизм и бренд сильно упали в цене, с тех пор как он вышел на политическую арену по просьбе продажного Джо Байдена, выглядел там таким жалким и грустным", – подытожил он.

Напомним, ранее скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами бывший президент США Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок.

Трамп сказал, что Свифт и другие артисты получили выгоду от закона о модернизации музыки, который помог исполнителям легче зарабатывать роялти и лицензионные отчисления через музыкальные стриминговые сервисы и который был принят во время его президентства.

Дело в том, что Свифт поддержала Байдена на выборах 2020 года, хотя сейчас она еще никого не поддержала публично. Ее недавние посты в соцсетях, в котором она призвала своих сторонников голосовать, как сообщается, привел к регистрации более 35 тысяч избирателей. Трамп утверждает, что Байден "ничего не сделал для Тейлор и никогда не сделает".

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