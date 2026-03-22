Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

Любовь витает в воздухе в семье Уиллиса.

Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, сохраняет трогательную нежность по отношению к звездному мужу даже во время его тяжелой болезни. Сегодня модель и активистка поздравила его с 17-ой годовщиной свадьбы.

В своем блоке в Instagram Эмма опубликовала фото с ее свадьбы с Брюсом, которая состоялась на Островах Теркс и Кайкос в окружении самых близких. "Я была создана, чтобы любить его. 17 лет", - подписала снимок Хеминг.

В кадре она и Уиллис в белых одеждах счастливо улыбаются друг другу. Жених бережно держит невесту на руках.

Стоит отметить, что в 2019 году, на десятую годовщину свадьбы, Крепкий Орешек и его избранница обновили свои свадебные клятвы и провели повторную церемонию, на которой уже присутствовали двое их общих дочерей.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

