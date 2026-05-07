"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

Наталья Валевская поделилась мнением о роли артистов в политике.

Таисия Повалий - где сейчас

Известная певица Наталья Валевская жестко высказалась о предательнице Украины Таисии Повалий. В интервью Наталье Влащенко артистка выразила мнение, что беглая исполнительница может иметь особое значение для Кремля.

По словам Валевской, Повалий сама сделала выбор в пользу страны, которая сейчас атакует ее родину. Она получила особую ценность для РФ, ведь ранее была частью украинской политики в качестве депутата "Партии регионов".

Таисия Повалий сбежала в РФ

"Каждый артист имеет выбор: что говорить, что не говорить. Наверное, она приняла стопроцентную позицию врага и теперь является рупором. Все же госпожа Таисия была причастна к политике, и она выполняет еще и политическую роль", — считает Наталья.

Также артистка честно высказалась об артистах, которые выбирают идти в политику. По ее мнению, знаменитости принимают условия партий и не высказывают свою настоящую позицию.

Таисия Повалий стала гражданкой РФ

"Им дают возможность занять место в избирательном списке той или иной партии. Обычно это игра, и есть условия игры. Их, наверняка, озвучили: за какие берега заплывать, а за какие нет. Наверняка, у них были рты заклеены или руки связаны", — поделилась Валевская.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

