Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

Изначально близкие Николаса Брендона сообщали, что смерть наступила во сне и была вызвана естественными причинами.

https://stars.glavred.info/smert-zvezdy-baffi-istrebitelnica-vampirov-nazvana-prichina-10762538.html Ссылка скопирована

Стала известна причина смерти звезды "Баффи - истребительница вампиров" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания

Актер также страдал от пневмонии

Американский актер Николас Брендон, известный по сериалу "Баффи - истребительница вампиров", скончался в марте этого года. Изначально его близкие сообщали, что смерть наступила во сне и была вызвана естественными причинами. Однако недавно стали известны уточнённые данные.

Как сообщает издание Page Six, в свидетельстве о смерти указано, что причиной стали сердечно-сосудистые заболевания, связанные с закупоркой артерий и повышенным артериальным давлением.

видео дня

Кроме того, актер страдал от пневмонии, которая могла усугубить его состояние.

"Вскрытие показало взрослого мужчину с заметно увеличенным сердцем, тяжелым стенозом правой коронарной артерии, умеренным стенозом левой передней нисходящей и левой циркумфлексальной артерий, острой пневмонией и воспалением тонкого кишечника", – указано в свидетельстве о смерти.

К слову, в 2022 году Николас перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Тогда актер просил у своих поклонников финансовую помощь на лечение. Сейчас этот пост удален.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что после первой репетиции украинской исполнительницы LELEKA в Вене, ее сценический образ стал предметом бурных дискуссий. Фанаты всерьез обеспокоены, что элемент костюма может помешать певице в самый решающий момент конкурса.

Также Наталья Валевская поделилась воспоминаниями о работе с Аллой Пугачевой во время подготовки шоу "Рождественские встречи". Она отметила невероятную вовлеченность Примадонны, которая на протяжении двух суток практически безвылазно находилась на репетициях ради артистов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Николас Брендон Николас Брендон - американский актёр, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". Первой заметной ролью Брендона стал персонаж Ксандер Харрис в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". После окончания в 2003 году проекта Брендон присоединился к актёрскому составу ситкома "Секреты на кухне". В октябре 2007 года Брендон присоединился к актёрскому составу телесериала "Мыслить как преступник".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред