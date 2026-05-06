Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

Виталий Кирсанов
6 мая 2026, 17:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Изначально близкие Николаса Брендона сообщали, что смерть наступила во сне и была вызвана естественными причинами.
Стала известна причина смерти звезды "Баффи - истребительница вампиров"
Стала известна причина смерти звезды "Баффи - истребительница вампиров" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания
  • Актер также страдал от пневмонии

Американский актер Николас Брендон, известный по сериалу "Баффи - истребительница вампиров", скончался в марте этого года. Изначально его близкие сообщали, что смерть наступила во сне и была вызвана естественными причинами. Однако недавно стали известны уточнённые данные.

Как сообщает издание Page Six, в свидетельстве о смерти указано, что причиной стали сердечно-сосудистые заболевания, связанные с закупоркой артерий и повышенным артериальным давлением.

видео дня

Кроме того, актер страдал от пневмонии, которая могла усугубить его состояние.

"Вскрытие показало взрослого мужчину с заметно увеличенным сердцем, тяжелым стенозом правой коронарной артерии, умеренным стенозом левой передней нисходящей и левой циркумфлексальной артерий, острой пневмонией и воспалением тонкого кишечника", – указано в свидетельстве о смерти.

К слову, в 2022 году Николас перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Тогда актер просил у своих поклонников финансовую помощь на лечение. Сейчас этот пост удален.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что после первой репетиции украинской исполнительницы LELEKA в Вене, ее сценический образ стал предметом бурных дискуссий. Фанаты всерьез обеспокоены, что элемент костюма может помешать певице в самый решающий момент конкурса.

Также Наталья Валевская поделилась воспоминаниями о работе с Аллой Пугачевой во время подготовки шоу "Рождественские встречи". Она отметила невероятную вовлеченность Примадонны, которая на протяжении двух суток практически безвылазно находилась на репетициях ради артистов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Николас Брендон

Николас Брендон - американский актёр, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". Первой заметной ролью Брендона стал персонаж Ксандер Харрис в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". После окончания в 2003 году проекта Брендон присоединился к актёрскому составу ситкома "Секреты на кухне".

В октябре 2007 года Брендон присоединился к актёрскому составу телесериала "Мыслить как преступник".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:29Синоптик
Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:51Война
Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят этот запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

Реклама
17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

Реклама
16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

Реклама
13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять