Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

Кратко:
- Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания
- Актер также страдал от пневмонии
Американский актер Николас Брендон, известный по сериалу "Баффи - истребительница вампиров", скончался в марте этого года. Изначально его близкие сообщали, что смерть наступила во сне и была вызвана естественными причинами. Однако недавно стали известны уточнённые данные.
Как сообщает издание Page Six, в свидетельстве о смерти указано, что причиной стали сердечно-сосудистые заболевания, связанные с закупоркой артерий и повышенным артериальным давлением.
Кроме того, актер страдал от пневмонии, которая могла усугубить его состояние.
"Вскрытие показало взрослого мужчину с заметно увеличенным сердцем, тяжелым стенозом правой коронарной артерии, умеренным стенозом левой передней нисходящей и левой циркумфлексальной артерий, острой пневмонией и воспалением тонкого кишечника", – указано в свидетельстве о смерти.
К слову, в 2022 году Николас перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Тогда актер просил у своих поклонников финансовую помощь на лечение. Сейчас этот пост удален.
О персоне: Николас Брендон
Николас Брендон - американский актёр, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". Первой заметной ролью Брендона стал персонаж Ксандер Харрис в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". После окончания в 2003 году проекта Брендон присоединился к актёрскому составу ситкома "Секреты на кухне".
В октябре 2007 года Брендон присоединился к актёрскому составу телесериала "Мыслить как преступник".
