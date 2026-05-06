"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

Известная певица Наталья Валевская рассказала о своем опыте работы с Аллой Пугачевой, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения. По словам артистки в интервью Наталье Влащенко, сотрудничество с Примадонной стало для нее невероятным опытом.
Валевская поделилась, что легендарная певица очень серьезно относилась к Рождеству как к религиозному празднику. Пугачева присутствовала на каждой репетиции и даже наложила запрет на использование нецензурной лексики во время подготовки к концерту.
"Алла Борисовна очень серьезно относится к самому празднику Рождеству. Она запретила уже покойному Боре Моисееву материться. Было собрание, и Алла Борисовна произносила примерно такую речь: "Дорогие друзья, сейчас период чудес". Мы сидели как школьники возле Примадонны и слушали. Я впитывала все как губка", — вспомнила Наталья.
Певица отметила, что во время подготовки к "Рождественским встречам" в киевском Дворце спорта Пугачева двое суток присутствовала на репетициях и помогала каждому артисту раскрыть себя на сцене. Несмотря на то, что Примадонна вкладывала в шоу много усилий, не всем участникам концерта нравился такой подход, ведь Алла могла изменить номер в любой момент.
"Она сидела на льду. Она мерзла, но никуда не отходила. Ее прикрывали пледами, чтобы она совсем не замерзла, настолько она была вовлечена в процесс. Она каждому подсказывала, что делать, участвовала просто в каждом номере. Она помогала раскрыть сущность артиста с актерской точки зрения. Работала над произведением как над маленьким спектаклем", — поделилась Валевская.
Также певица раскрыла гонорар за участие в "Рождественских встречах". Наталья Валевская тогда получила премию в размере 10 тысяч долларов, которую использовала для развития своей карьеры.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
