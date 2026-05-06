Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

Кристина Трохимчук
6 мая 2026, 13:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Наталья Валевская поделилась информацией о закулисье "Рождественских встреч".
Алла Пугачева - Рождественские встречи
Алла Пугачева - Рождественские встречи / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Как Алла Пугачева работала над "Рождественскими встречами"
  • Что запретила певица

Известная певица Наталья Валевская рассказала о своем опыте работы с Аллой Пугачевой, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения. По словам артистки в интервью Наталье Влащенко, сотрудничество с Примадонной стало для нее невероятным опытом.

Валевская поделилась, что легендарная певица очень серьезно относилась к Рождеству как к религиозному празднику. Пугачева присутствовала на каждой репетиции и даже наложила запрет на использование нецензурной лексики во время подготовки к концерту.

видео дня
Максим Галкин, Алла Пугачева и Наталья Валевская
Максим Галкин, Алла Пугачева и Наталья Валевская / фото: instagram.com, Наталья Валевская

"Алла Борисовна очень серьезно относится к самому празднику Рождеству. Она запретила уже покойному Боре Моисееву материться. Было собрание, и Алла Борисовна произносила примерно такую речь: "Дорогие друзья, сейчас период чудес". Мы сидели как школьники возле Примадонны и слушали. Я впитывала все как губка", — вспомнила Наталья.

Певица отметила, что во время подготовки к "Рождественским встречам" в киевском Дворце спорта Пугачева двое суток присутствовала на репетициях и помогала каждому артисту раскрыть себя на сцене. Несмотря на то, что Примадонна вкладывала в шоу много усилий, не всем участникам концерта нравился такой подход, ведь Алла могла изменить номер в любой момент.

Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Она сидела на льду. Она мерзла, но никуда не отходила. Ее прикрывали пледами, чтобы она совсем не замерзла, настолько она была вовлечена в процесс. Она каждому подсказывала, что делать, участвовала просто в каждом номере. Она помогала раскрыть сущность артиста с актерской точки зрения. Работала над произведением как над маленьким спектаклем", — поделилась Валевская.

Также певица раскрыла гонорар за участие в "Рождественских встречах". Наталья Валевская тогда получила премию в размере 10 тысяч долларов, которую использовала для развития своей карьеры.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в Вене полным ходом идет подготовка к старту Евровидения-2026. Тем временем свежие котировки букмекеров преподнесли украинским фанатам неприятный сюрприз: согласно новым прогнозам, LELEKA покинула топ-10 главных претендентов на победу.

Также попытка Андрея Джеджулы приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью обернулась скандалом. Ведущий показал в соцсетях свою третью жену, но фанаты остались разочарованы. Подписчики в открытую выразили недоумение из-за того, что Джеджула скрывает внешность своей избранницы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Алла Пугачева Наталья Валевская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:13Война
"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

13:03Война
Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:26Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Реклама
12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Реклама
10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:01

Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

09:52

"Выглядит не очень": Андрей Джеджула решился показать третью жену

09:34

Гороскоп на завтра, 7 мая: Стрельцам — трудности, Козерогам — неожиданность

09:28

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

08:41

Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

08:36

РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

Реклама
03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять