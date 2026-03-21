Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

Алена Кюпели
21 марта 2026, 12:26
Актер Николас Брендон скончался в возрасте 54 лет.
Умер популярный американский актер
Умер популярный американский актер / Коллаж Главред, фото kino-teatr.ru

Кратко:

  • От чего умер Никола Брендон
  • Чем он прославился

Голливудский актер, Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса во всех семи сезонах сериала "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет.

Об этом сказано в заявлении, опубликованному в Instagram, который цитирует издание Page Six.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он скончался во сне от естественных причин", — написала его семья, отметив, что "большинство людей знают Никки по его работе актера и по персонажам, которых он воплощал на протяжении многих лет".

Умер американский актер Николас Брендон
Умер американский актер Николас Брендон / Фото Instagram/nicholasbrendon

"В последние годы Никки нашел свое призвание в живописи и искусстве", — говорится в заявлении. "Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками".

В заявлении также добавлено, что Брендон был "страстным, чутким и неутолимо стремящимся к творчеству".

"Те, кто действительно знал его, понимали, что его искусство было одним из самых чистых отражений того, кем он был. Хотя не секрет, что у Николаса были проблемы в прошлом, он принимал лекарства и проходил лечение для контроля своего диагноза, и на момент смерти он был полон оптимизма в отношении будущего".

В заключение семья попросила о соблюдении конфиденциальности, пока они "скорбят о его потере и чтят жизнь человека, который жил с энергией, воображением и сердцем".

Коллега по сериалу Элисон Ханниган, сыгравшая Уиллоу Розенберг на протяжении всех семи сезонов "Баффи", в пятницу днем ​​"лайкнула" заявление в социальных сетях и поделилась на своей странице душераздирающим кадром из 6-го сезона сериала.

Умер американский актер Николас Брендон
Умер американский актер Николас Брендон / Фото Instagram/nicholasbrendon

"Мой милый Ники, спасибо тебе за годы смеха, любви и "Доджерс", — подписала она публикацию. — Я буду думать о тебе каждый раз, когда увижу кресло-качалку. Я люблю тебя". Покойся с миром".

Брендон снимался в любимой многими серии фильмов о вампирах вместе с Сарой Мишель Геллар, Харизмой Карпентер, Дэвидом Бореаназом, Сетом Грином, Энтони Стюартом Хэдом и Ханниганом с 1997 по 2003 год.

В 2022 году Брендон рассказал, что перенес сердечный приступ, после чего у него был диагностирован врожденный порок сердца.

Актер также боролся с синдромом конского хвоста, из-за которого ему сделали несколько операций на позвоночнике.

О персоне: Николас Брендон

Николас Брендон - американский актёр, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". Первой заметной ролью Брендона стал персонаж Ксандер Харрис в телесериале "Баффи — истребительница вампиров". После окончания в 2003 году проекта Брендон присоединился к актёрскому составу ситкома "Секреты на кухне".

В октябре 2007 года Брендон присоединился к актёрскому составу телесериала "Мыслить как преступник".

