"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

Николь Кидман рассказала о своей любви к русской литературе.

Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что с юности увлекалась русской литературой и особенно ценит творчество Льва Толстого и Федора Достоевского. Об этом она рассказала в беседе с ведущими YouTube-подкаста Las Culturistas.

По словам актрисы, её интерес начался со списка обязательных к прочтению книг. Сначала она обратилась к произведениям Достоевского, а затем увлеклась ими настолько, что продолжила читать его книги подряд. Позже Кидман открыла для себя Толстого и, как она отметила, в какой-то момент "стала одержима" русской литературой.

"Я выросла, читая русскую литературу. Я была одержима русскими. У меня был один из списков ста книг, которые нужно прочитать. Я начала с Достоевского, а потом подумала – "о, погодите" – и просто продолжила читать Достоевского. Затем перешла к Толстому и не успела оглянуться, как уже была одержима русскими", – с придыханием сказала она.

Актриса также вспомнила поездку в Санкт-Петербург в 2018 году, где посещала места, связанные с романом "Война и мир". По её словам, это путешествие сыграло важную роль в формировании её художественного вкуса.

В то же время высказывания Кидман вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей раскритиковала актрису за отсутствие упоминания современного контекста - в частности, войны России против Украины.

О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

