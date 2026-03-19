Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

Вкратце:
- Жены Брюса Уиллиса поздравили его с Днем рождения
- Деми Мур показала, как актер выглядит сейчас
19 марта 71 год исполнился американскому актеру Брюсу Уиллису. Этот день - особенный для его семьи: вопреки тому, что уже около четырех лет Крепкий Орешек страдает от лобно-височной деменции, его близкие с большим трепетом заботятся о нем и поддерживают его.
Уже во время болезни у Уиллиса и его первой жены, актрисы Деми Мур, появилась внучка. Трехлетняя Луэтта посетила дедушку в его День рождения - трогательные кадры появились на странице Мур в Instagram.
"Все, что тебе нужно, - это любовь! С Днем рождения, БУ", - подписала снимки Деми. На них можно рассмотреть, как актер изменился за последнее время.
С праздником Брюса Уиллиса также поздравила его вторая (и нынешняя) жена - модель Эмма Хеминг. Помимо заботы о муже она проделывает большую работу для повышения осведомленности о деменции и поддержке тех, кто заботятся о людях с этой болезнью. Хеминг даже создала именной фонд, чья деятельность направлена на реализацию этих целей, а также на помощь в исследованиях деменции.
В своем блоге Эмма также опубликовала фото актера. Правда, периода до болезни. В кадре Брюс сидит на борту лодки и счастливо улыбается.
О персоне: Брюс Уиллис
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
