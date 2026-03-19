Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

Анна Подгорная
19 марта 2026, 23:20
Эмма Хеминг и Деми Мур объединились в борьбе с болезнью Крепкого Орешка.
Брюс Уиллис болезнь - как Брюс Уиллис сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Жены Брюса Уиллиса поздравили его с Днем рождения
  • Деми Мур показала, как актер выглядит сейчас

19 марта 71 год исполнился американскому актеру Брюсу Уиллису. Этот день - особенный для его семьи: вопреки тому, что уже около четырех лет Крепкий Орешек страдает от лобно-височной деменции, его близкие с большим трепетом заботятся о нем и поддерживают его.

Уже во время болезни у Уиллиса и его первой жены, актрисы Деми Мур, появилась внучка. Трехлетняя Луэтта посетила дедушку в его День рождения - трогательные кадры появились на странице Мур в Instagram.

"Все, что тебе нужно, - это любовь! С Днем рождения, БУ", - подписала снимки Деми. На них можно рассмотреть, как актер изменился за последнее время.

Брюс Уиллис с внучкой / instagram.com/demimoore
Брюс Уиллис с внучкой / instagram.com/demimoore

С праздником Брюса Уиллиса также поздравила его вторая (и нынешняя) жена - модель Эмма Хеминг. Помимо заботы о муже она проделывает большую работу для повышения осведомленности о деменции и поддержке тех, кто заботятся о людях с этой болезнью. Хеминг даже создала именной фонд, чья деятельность направлена на реализацию этих целей, а также на помощь в исследованиях деменции.

В своем блоге Эмма также опубликовала фото актера. Правда, периода до болезни. В кадре Брюс сидит на борту лодки и счастливо улыбается.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис / фото: instagram.com/emmahemingwillis

О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

