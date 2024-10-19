"Дайте ему денег": россияне атаковали Максима Галкина - что произошло

Кратко:
- Максим Галкин анонсировал новые концерты
- Россияне набросились на комика из-за его прически
Российский ведущий и комик Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей из страны-оккупанта, вызвал бурю эмоций у россиян.
Все дело в том, что Галкин опубликовал новое видео на своей странице в соцсетях на английском языке. Комик призвал фанатов покупать билеты на его концерты в США.
Россияне же увидели в видео только прическу Галкина и, на их мнение, она очень неряшливая и даже посоветовали ему сходить в салон. Конечно, жители страны-террориста не упустили возможность написать множество обидных комментариев.
"Дайте ему денег на парикмахера. Видно же, что экономит человек";
"Загоняла Алла по гастролям, постарел, осунулся, ничего от былого лоска не осталось";
"И правильно. Русским ты давно не интересен", - написали россияне.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости по теме
Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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