"Давали лишний вес": Екатерина Тышкевич поменялась до неузнаваемости

Екатерина Тышкевич выглядит прекрасно.

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Екатерина Тышкевич - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

Вы узнаете:

Екатерина Тышкевич показала фигуру

Как ей удалось достичь такой формы

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич заметно сбросила вес и рассказала, как ей это удалось.

На своей странице в соцсетях Екатерина показала фото в облегающем платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

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Поклонники артистки сразу же засыпали ее вопросами о том, как ей удалось достичь такой формы, и Екатерина честно ответила на вопросы.

"Ключевое в моем процессе похудения - отмена лекарств, которые давали лишний вес как побочный. Без них организм быстро дает классный ответ при правильном подходе", - рассказала Тышкевич.

Екатерина Тышкевич показала свою фигуру / фото: скрин instagram.com, Екатерина Тышкевич

Также Екатерина отметила, что следит за дефицитом калорий при помощи специалистов.

Екатерина Тышкевич много тренируется / фото: скрин instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Я пью литр теплой воды утром (не утверждаю, что всем полезно, это индивидуальная рекомендация). В течение дня выпиваю еще около литра, в дни тренировок, пожалуй, больше. Выпивайте утром стакан или два, тоже будет большое дело, если каждый день", - добавила актриса.

Екатерина Тышкевич о похудении / фото: скрин instagram.com, Екатерина Тышкевич

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Екатерина Тышкевич - последние новости по теме

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также, как сообщал Главред, известная актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина Тышкевич призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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