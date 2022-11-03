Даша Малахова рассказала о разводе с мужем-ватником

Даша Малахова / Viva

Украинская телеведущая Даша Малахова в интервью Rostyslove Production призналась, почему рассталась со вторым мужем, а также об отношениях детей с ее эксом, а также добавила, планирует ли усыновление и как сложился ее третий брак.

Оказалось, что причиной развода с венгерским продюсером Чабой Бакошем стали разные ценности, а также его "ватные взгляды". Еще в 2014 году он отказался поддерживать революцию достоинства.

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году я пошла на Майдан, а он работал на "Интере" и не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный", и рассталась с ним. Вот так, если честно. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения", – поделилась Малахова.

За время брака у пары родилось двое детей и сама Малахова раньше никак не комментировала причину разводу с венгром.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина резко ответила российскому пропагандисту Соловьеву, который выдал о ней очередную гнусную порцию вранья.

Нечто Соловьев, который по какой-то случайности считается мужчиной, 2 ноября "выкатил" пост, где оклеветал Машу Ефросинину и ее семью.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал недочеловек Соловьев.