Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло

Даша и Никита продолжают вместе воспитывать сына.

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Никита Добрынин, Даша Квиткова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Добрынин, Даша Квиткова

Кратко:

Квиткова и Добрынин устроили праздник для сына

Как они провели время вместе

Украинская блогер Даша Квиткова и украинский ведущий Никита Добрынин, которые ранее состояли в браке, вместе организовали празднование дня рождения для общего сына Льва.

Как стало известно из соцсетей Даши, бывшие супруги продолжают общаться ради сына и организовали праздник в стиле супергероев.

видео дня

Праздник прошел на природе, а Лев был в костюме Бэтмена, также на вечеринке были и аниматоры в костюмах супергероев.

День рождения Льва / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

На дне рождения было много друзей, и никто точно не грустил, поскольку программа получилась насыщенной.

Сын Даши Квитковой в костюме Бэтмена / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

"Тебе четыре года, мась! Ну как ты так быстро вырос? Ты ведь только вчера умещался на одной руке. Жизнь с тобой – это сплошной аттракцион эмоций и приключений, и я обожаю каждую его секунду. Я учусь быть мягкой, когда устала. твердой, когда нужно защищать. смелой, когда страшно. Смешной, когда ты ждешь смеха", - написала Даша.

Даша Квиткова поздравила сына / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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