Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло

Кратко:
- Квиткова и Добрынин устроили праздник для сына
- Как они провели время вместе
Украинская блогер Даша Квиткова и украинский ведущий Никита Добрынин, которые ранее состояли в браке, вместе организовали празднование дня рождения для общего сына Льва.
Как стало известно из соцсетей Даши, бывшие супруги продолжают общаться ради сына и организовали праздник в стиле супергероев.
Праздник прошел на природе, а Лев был в костюме Бэтмена, также на вечеринке были и аниматоры в костюмах супергероев.
На дне рождения было много друзей, и никто точно не грустил, поскольку программа получилась насыщенной.
"Тебе четыре года, мась! Ну как ты так быстро вырос? Ты ведь только вчера умещался на одной руке. Жизнь с тобой – это сплошной аттракцион эмоций и приключений, и я обожаю каждую его секунду. Я учусь быть мягкой, когда устала. твердой, когда нужно защищать. смелой, когда страшно. Смешной, когда ты ждешь смеха", - написала Даша.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.
А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.
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О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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