Даша Квиткова рассказала, как проходили ее роды, и завалила Сеть трогательными кадрами

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Победительница Холостяка Даша Квиткова впервые вышла на связь после того, как родила первенца и показала первое фото после родов.

Даша Квиткова рассказала, как у нее отошли воды, и они с мужем собирались в роддом.

В Instagram сториз она припомнила, как врачи объяснили, что после отхода вод есть еще несколько часов, и пара постепенно собралась и отправилась в родильное отделение.

Даша призналась, что сначала она была весела и мечтала успеть съесть шаурму, врачи оставили ее прыгать на специальном болле, и она успела снять ролик для тик-тока.

"Матка болит, ваджайна моя в шоке, я в прострации", - пишет Квиткова.

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Но потом начались схватки такие, что пришлось делать эпидуральную анестезию.Читайте такжеДаша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

Она добавила, что уже около часа ночи была в больнице, но роды длились с 3-30 до 9-51 утра.

"Дайте нам немного времени прийти в себя и мы выйдет на связь. Сладкая попка спит рядом, но мы до сих пор не можем поверить, что это произошло", - пишет девушка.

Она также показала фото до начала родов: "Это было наше ДО) Ждем главного парня этого дня".

Напомним, что только в 10 утра 13 июля Даша Квиткова сообщила, что попала в роддом.

В 13-30 она опубликовала три трогательных кадра с мужем и сыном.

После этого она не выходила на связь, пообещав все рассказать сегодня.

Даша Квиткова и Никита Добрынин вместе после шоу Холостяк в 2019 году. Они поженились в 2020 году, а уже в январе девушка призналась, что она беременна.