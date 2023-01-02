Цукерберг станет отцом в третий раз

Американский предприниматель, основатель социальной сети Facebook, один из богатейших людей мира Марк Цукербер снова скоро станет отцом.
Об этом стало известно благодаря новогоднему поздравлению Цукерберга на собственной странице в Facebook.
"С Новым Годом! Вот все приключения и любовь, которые ждут вас в 2023 году", - написал он, запостив фото себя со своей беременной супругой. Кстати, пара уже является родителями двоих дочерей.
Изображение новой обложки TIME выложили в своих соцсетях. Она сразу же вызвала бурные обсуждения. Так, поверх фотографии с Марком Цукербергом изображено окно подтверждения, на котором написано "Удалить Facebook?" и предложены варианты "Отменить" и "Удалить".
В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: те, кто или уже удалил эту соцсеть, или собирается, и те, кто защищают фейсбук. Хотя, стоит отметить, что вторых гораздо меньше.
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