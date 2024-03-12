'Циничная жестокость': воин и экс-глава Минкульта серьезно прошелся по 'хорошим русским'

Бывший министр культуры Украины и боец ВСУ Евгений Нищук уверен, что после жестокости со стороны России хороших русских не существует.

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Евгений Нищук серьезно прошелся по "хорошим русским"/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный театральный актер, звезда киевского Театра имени Ивана Франко и бывший министр культуры Украины, Евгений Нищук еще в июле 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Некогда он играл на сцене роль певца "тальянки, гармошки и белых берез" русского поэта Есенина, но сегодня уверен — в будущем выступать он уже в таком формате не сможет. Свою позицию он высказал в проекте "Точка опоры".

"Я уверен в этом— Я понимаю, что художественный мир, коллеги, профессионалы говорят: "Почему? Надо наоборот смотреть на это". Но нет, ведь та жестокость, которую проявили к нам, циничная жестокость со стороны страны-агрессора России, которую многие из нас видели собственными глазами, отрубила многое, сузила ситуацию к тому, что есть белое и черное. Потому никаких компромиссов нет. Возможно, я в этом вопросе слишком категоричен, извините, но нет", — сказал Нищук.

Он также высказал уверенность, что "хороших россиян" не существует.

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"Для нас нет "хороших русских" — пусть они живут своей жизнью. Особенно после всего того, что не только сейчас, но и на протяжении многих веков они сделали: история советского тоталитарного режима, режима Екатерины, уничтожавшего казачье государство, расстрелянное возрождение, геноциды Голодомором, и, собственно, война с 2014 года, Майданы и полномасштабная война. Для нас нет "хороших русских", все равно они живут с этим высокомерием и шовинизмом", ‒ подытожил Нищук.

Кто такой Евгений Нищук? Евгений Николаевич Нищук - украинский актёр театра и кино, народный артист Украины (2015). Министр культуры Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее Алексей Гнатковский очень жестко выступил против поклонников русского языка и литературы.

Гнатковский назвал русский язык проклятым, а украинцев, толерантных к русскому, – больными "стокгольмским синдромом" [когда жертва проникается симпатией к своему мучителю ‒ Главред].

Ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою старшую сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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