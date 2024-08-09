"Чудом не зарезали": путинист Иван Охлобыстин набредил о том, как чуть не погиб

Путинист Охлобыстин заявил, что на него напали во Львове с трезубцами.

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Иван Охлобыстин выдал порцию бреда / коллаж: Главред, фото: t.me/Ohlobistin

Российский актер и рупор кремлевской пропаганды Иван Охлобыстин, который в диком восторге от страшного кровавого террористического вторжения РФ в Украину, объяснил откуда в нем столько ненависти к украинцам.

На своей странице в соцсетях путинист выдал бред о том, что в 90-х чуть не погиб во Львове на дискотеке.

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"В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабушки стояли с трезубцами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали", – сказал Охлобыстин.

Любитель диктатора Путина также добавил, что он ненавидит Украину и из-за того, что в 2014 году обломок ракеты убил священнослужителя. Только непонятно, что это была за история: кем был этот человек и чья ракета унесла его жизнь.

Также он напомнил любимую фейковую историю российских пропагандистов о "сожженных людях в Одессе в Доме профсоюзов".

"Два триггера было в моей жизни. Первый — гибель священника в Донецке в 2014 году. Он нес иконы, начался обстрел, осколок его зацепил, и он, упав на колени, так и умер. И второй — сожжение людей в Одессе в Доме профсоюзов. Тогда в моей голове что-то щелкнуло, кубик Рубика сложился. Так началась моя нынешняя история... Ненавижу ли я украинцев? Отвечу чуть позже…" – заявил путинист.

Иван Охлобстин выдал заявление в стиле российских пропагандистов / фото: скрин t.me/Ohlobistin

Кто такой Иван Охлобыстин? Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

Иван Охлобыстин - последние новости по теме

Напомним, ранее известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его "покаянную" поездку в Донбасс.

Также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.

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