Что не любит и кого слушается Буданов: интересные факты про главного разведчика

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал некоторые подробности о себе.
В частности, как рассказал он в интервью Наталье Мосейчук, оказывается Буданов не пьет кофе. Причина достаточно прозаична: он попросту не любит его вкус.
Кроме того, ранее он также сообщил о том, что его жена запрещает ему пить энергетики.
На видео - Буданов немного рассказывает о том, как живет:
Такое откровение прозвучало в ответ на вопрос Натальи Мосийчук о том, употребляет ли Буданов что-нибудь, что добавляет ему сил.
"Я даже кофе не пью. А что остается? Энергетики? Мне их жена не разрешает пить. Говорит, мол сердце посадишь", - пояснил он.
На что Мосийчук сказала, что вот есть хоть один человек, которого слушается Буданов.
"Это правда", - не стал отрицать он.
Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.
Напомним, ранее жена бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину и начала клянчить отпустить ее мужа. Мирослава Регинская расплылась в описании добродетелей Гиркина и заявила, будто бы его арест – это "ужасная ошибка".
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