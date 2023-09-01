Что не любит и кого слушается Буданов: интересные факты про главного разведчика

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов, оказывается, слушается свою жену.

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Оказывается, Кирилл Буданов не любит кофе. Коллаж Главред, фото ГУР, Pixabay

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал некоторые подробности о себе.

В частности, как рассказал он в интервью Наталье Мосейчук, оказывается Буданов не пьет кофе. Причина достаточно прозаична: он попросту не любит его вкус.

Кроме того, ранее он также сообщил о том, что его жена запрещает ему пить энергетики.

видео дня

На видео - Буданов немного рассказывает о том, как живет:

Такое откровение прозвучало в ответ на вопрос Натальи Мосийчук о том, употребляет ли Буданов что-нибудь, что добавляет ему сил.

"Я даже кофе не пью. А что остается? Энергетики? Мне их жена не разрешает пить. Говорит, мол сердце посадишь", - пояснил он.

На что Мосийчук сказала, что вот есть хоть один человек, которого слушается Буданов.

"Это правда", - не стал отрицать он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.

Напомним, ранее жена бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину и начала клянчить отпустить ее мужа. Мирослава Регинская расплылась в описании добродетелей Гиркина и заявила, будто бы его арест – это "ужасная ошибка".

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