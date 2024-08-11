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"Что было в голове?": Козловский сравнил свежее фото со службы с кадром из юности

Анна Подгорная
11 августа 2024, 20:41
88
Виталий Козловский сделал фанатам небольшой заряд ностальгии.
Виталий Козловский
Виталий Козловский тогда и сейчас - Козловский показал свое фото из прошлого / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В начале двухтысячных, когда украинский певец Виталий Козловский только начинал свою певческую карьеру, он носил длинные волосы с прямым пробором. Позже артист решил сменит имидж, и удивил всех поклонников.

Тогда он начал ходить с короткой фантазийной стрижкой с косой челкой. Сам Виталий сейчас вспоминает свой модный лук со смехом - в своем блоге в Instagram он опубликовал архивное фото с экстравагантной прической, с которой он, по всей видимости, ощущал себя просто неотразимым.

"Что было в голове у этого парня?" - с удивлением написал Виталий Козловский.

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По сравнению с этим образом из прошлого нынешний внешний вид артиста, который сейчас служит в ВСУ, значительно отличается. Козловский сменил модные укладки на сдержанную прическу, а яркие концертные наряды - на пиксель.

Виталий Козловский
Виталий Козловский тогда и сейчас - Козловский показал свое фото из прошлого / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Инфографика, Козловский
Кто такой Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Виталий Козловский - последние новости:

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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