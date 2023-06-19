Чмерковский показал новорожденного сына

Пара долгое пыталась стать родителями во второй раз и наконец-то им это удалось.

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Макс Чмерковский снова стал папой/ instagram.com/maksimc/

Украинский артист и танцор, первый "Холостяк" Макс Чмерковский, наконец-то стал отцом второго сына.

Фото счастливого мужчины, которому посчастливилось стать второй раз папой как раз на День отца, выложила на своей странице в İnstagram его супруга, американская танцовщица Пета Мургатройд.

"С днем отца меня", - написал счастливый Чмерковский, держа на руках новорожденного малыша.

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Макс Чмерковский с сыном / Instagram/maksimc

Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Но чудо таки случилось, и накануне одной из процедур ЭКО, пара узнала, что скоро у них появится малыш. Пета активно делилась фото со своим животом, а также постила шутливые видео с животом.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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