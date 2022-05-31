УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления": Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ

31 мая 2022, 10:24

Примадонна лаконично ответила недоброжелателям.

Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ / скриншот

Певицу Аллу Пугачеву, которая покинула РФ после начала войны в Украине, публично оскорбили на родине. Примадонна ответила недоброжелателям.

На видеопроекции, которую на днях транслировали на стене здания московского телецентра "Останкино" виднелось сообщение: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алло, ты давно здесь всех [достала - неценз.]".

Ответ Пугачевой не заставил себя ждать. На своей страничке в Instagram певица опубликовала видео, на котором она улыбается.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – лаконично написала Алла Борисовна в подписи к посту.

Ранее на покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачеву вылили очередную порцию грязи. На этот раз о противниках войны в Украине высказался иеромонах Фотий. Звездное семейство, которое перебралось в Израиль, российский поп назвал иудами.

Ранее российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине. По ее словам, Примадонна никогда не прославляла Россию в своих песнях.

Вам может быть интересно:

Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:24

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления": Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ

10:10

Росгвардейцы отказались повторно ехать на войну в Украину из-за низких выплат

09:51

Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании

09:33

Херсон все ближе: ВСУ освободили Николаевку от российских захватчиковВидео

09:29

ВСУ будут наносить мощнейшие удары: Маломуж рассказал, когда ждать перелома в войнеВидео

Реклама
09:16

Favbet отдал на благотворительность неликвид - СМИ

09:16

Перелом в войне с Россией: почему Германия и Франция боятся победы Украинымнение

08:50

ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ: нефтяное эмбарго введут частично

08:45

Ночью РФ ударила ракетами по жилым домам и школе в Славянске: есть погибшие и раненыеВидео

08:14

ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго против России

08:10

На юге ВСУ безжалостно уничтожили 78 рашистов, вражеские гаубицы, танки и "Грады"Видео

07:43

Украина получит от США ракеты MLRS дальностью около 70 км - советник Байдена

07:11

Путин отправил на Донбасс недобитки десантников: больше всего потерь среди военных из Дагестана и Бурятии

06:42

Недовольство командованием и потери офицеров РФ дают ВСУ возможности для контрнаступлений – ISW

06:29

Скоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию Крымамнение

06:17

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВидео

06:00

С Днем ангела, Юлия – сердечные поздравления и красивые картинки имениннице

05:27

Грозит ли Украине приостановка военной помощи от США – ответ послаВидео

04:55

Военный эксперт объяснил, почему русские изменили тактику в Украине

04:44

48-летняя Хайди Клум показала зажигательный танец в экстремальном мини

Реклама
04:25

Раскалит до +31º, накроют мощные ливни: украинцам назвали датыВидео

04:05

Слава Каминская показала свою "новинку" в чулках и прозрачном боди

03:46

"Адам и Ева - русские, потому что голые и бедные": Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФВидео

03:15

В контрнаступление нужно идти постепенно: что для этого необходимо - экспертВидео

03:10

Самый простой и очень вкусный рецепт вареников: почему никогда нельзя выливать воду после варкиВидео

02:42

"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова

02:10

Украину атакуют огромный град и сильнейшая жара: синоптики назвали самый жаркий день июняВидео

01:37

Младший сын Мадонны в алом платье перещеголял маму по глубине декольте

01:37

Политолог объяснил, как Шольц и Макрон содействуют новому насилию от Путина

00:51

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

00:18

"Профан и просто шоумен": российские полковники обсуждают Шойгу и провалы своей армии в УкраинеВидео

00:13

Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк показал боевой шрам после ранения

30 мая, понедельник
23:49

Ситуация очень тяжелая: Зеленский назвал ключевые "мишени" оккупантов в УкраинеВидео

23:45

"На гуманитарке нашла ботокс и вколола": Леся Никитюк оправдалась за губы

23:37

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

23:26

"Спецоперацию" мы уже выиграли: Арестович спрогнозировал, сколько будет длиться войнаВидео

23:24

Дельфин и русалка уже не те: Королева заменила бывшего мужа на сына

23:06

Будут стрелять на 70 км вместо 300 км: США рассматривают передачу РСЗО, но с другими ракетамиВидео

22:40

Сумасшедшие штрафы: экс-ведущая "Первого канала" рассказала, как наказывают журналистов за слово "война"

22:39

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробностиВидео

Реклама
22:35

Замалчивающая войну в Украине экс-ВИА Гра бежала в Венгрию и стала тренером модного шоу

22:20

Российские катера активно шныряют возле Змеиного: сводка Генштаба ВСУ

22:13

Идут мощные бои: оккупанты прорвались внутрь СеверодонецкаВидео

22:08

"Я дома": Наталья Могилевская выпустила трогательный клипВидео

21:56

ВСУ "поджарили" Стугной технику оккупантов вместе с экипажем: эффектное видеоВидео

21:51

У Зеленского подтвердили потерю контроля над ЛиманомВидео

21:18

Дмитрий Гордон в образе вампира изобразил покушение на Путина

21:07

Путин грозил отстранить Лукашенко от власти - военный экспертВидео

20:47

Зеленский разнес ЕС за задержку шестого пакета санкций против РоссииВидео

20:44

Боевики "ДНР" угрожают казнить украинских бойцов из АзовсталиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять