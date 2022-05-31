"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления": Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ

Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФ / скриншот

Певицу Аллу Пугачеву, которая покинула РФ после начала войны в Украине, публично оскорбили на родине. Примадонна ответила недоброжелателям.

На видеопроекции, которую на днях транслировали на стене здания московского телецентра "Останкино" виднелось сообщение: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алло, ты давно здесь всех [достала - неценз.]".

Ответ Пугачевой не заставил себя ждать. На своей страничке в Instagram певица опубликовала видео, на котором она улыбается.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – лаконично написала Алла Борисовна в подписи к посту.

Ранее на покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачеву вылили очередную порцию грязи. На этот раз о противниках войны в Украине высказался иеромонах Фотий. Звездное семейство, которое перебралось в Израиль, российский поп назвал иудами.

Ранее российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине. По ее словам, Примадонна никогда не прославляла Россию в своих песнях.

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