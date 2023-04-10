Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

Бывшая Ступки Полина Логунова удивила своей недалекостью и странными ответами на вопросы.

https://stars.glavred.info/chelovek-bez-rodiny-byvshaya-ctupki-udivila-primitivnym-vyskazyvaniem-10462582.html Ссылка скопирована

Полина Логунова / Instagram

Украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.

В частности, на своей странице в Instagram, она опубликовала вопрос от подписчицы, которая спросила Логунову относительно того, скучает ли та по Украине, родному городу Киеву.

На это Логунова дала, мягко говоря, не патриотичный, а абсолютно пустой и безответственный ответ. Орфография экс-супруги Ступки сохранена в оригинале. "У меня нет привязки к земле или стране или к языку или менталитету. Я человек без родины", - пишет блогерша.

видео дня

По ее словам, она с детства это ощущала. "Это хорошо и плохо одновременно сильно. Иногда это помогает. А иногда это иссушает", - пишет она.

Логунова добавляет, что ей "некуда хотеть возвращаться". "А значит не мучает ностальгия. Значит я могу построить свой дом где угодно. Дом там, где я и мои любимые люди", - говорит начинающая бизнес-вумен.

Полина Логунова / Instagram

Она также продолжила отвечать на некоторые вопросы своих подписчиков и некоторые ответы, мягко говоря, звучат странно. К примеру, она называет своих подписчиц примитивным "Буся". На один из вопросов о выпадении волос, Логунова говорит, что у многих, мол, вообще рак. Совет: "хватит нервничать, Бусь".

Полина Логунова / Instagram

Напомним, ранее Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду, который сделал ей предложение, странно ответила на вопрос относительно своей будущей свадьбы.

По мнению Логуновой, "главное быть счастливыми, а не женатыми".

Отметим, что ранее разгорелся небольшой скандал между Логуновой и ее бывшим мужем Дмитрием Ступкой, который стоило Логуновой поделиться деталями своей помолвки и заявить о том, что разрыв проходит дружественно, ведь оба "взрослые" люди, как Ступка рассказал, что блогерша бросила его ради американца, которому "было что дать".

После этого, блогерша пригрозила актеру разоблачением и уничтожением его карьеры.

Вас также может заинтересовать: